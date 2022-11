Maltempo, drammatica alluvione a Ischia: allagamenti e frane a Casamicciola, 5 dispersi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha travolto Ischia nella notte: danni, allagamenti e frane hanno colpito l’isola nella notte ed in particolare la località Casamicciola Terme. Ieri i sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e il commissario prefettizio di Casamicciola avevano predisposto la chiusura delle scuole.

Al momento risultano 5 dispersi. Nella località di Forio sono stati registrati ben 109 mm di pioggia dalla mezzanotte, 83 mm sul Monte Epomeo.

Lo scenario è drammatico, con case allagate e inondate dal fango, auto trascinate via sulle strade. Abitanti chiusi in casa o al riparo nei piani alti delle abitazioni. Centinaia le segnalazioni alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Ingenti i danni causati dall’alluvione.

Un uomo è stato travolto dal fango: è stato recuperato ed è cosciente, come riferito dai carabinieri.

Intorno alle 5, a Casamicciola Terme, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice: ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Lo smottamento ha completamente invaso la parte alta di Casamicciola Terme, con origine in località Pulletriello, alle pendici del Monte Epomeo. Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone. Alvei, strade e interi abitati sono completamenti isolati.

Le forze dell’ordine hanno confermato che al momento sono 2 le abitazioni sommerse dal fango lungo via Celario. Tra i dispersi una 25enne residente al civico 8 e una famiglia composta da marito, moglie e un neonato.

Il porto di Casamicciola è impraticabile per il mare agitato e il vento.

Protezione civile, vigili del fuoco, volontari e forze dell’ordine stanno lavorando per sgomberare le strade interessate dalla frana e da colate di fango e detriti in modo da consentire la viabilità e quindi maggiore efficacia nei soccorsi.

Un’ispezione in tutte le auto che risultavano parcheggiate lungo le strade invase dei detriti non ha evidenziato vittime. Un’auto è stata trascinata in mare: i 2 occupanti sono stati salvati dai vigili del fuoco.

Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci degli altri 5 comuni dell’isola d’Ischia hanno emanato un’ordinanza collegiale diretta ai cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso. Quasi tutta Casamicciola è completamente bloccata alla circolazione stradale, le zone di Piazza Maio, via Celario, piazza Bagni sono isolate ed invase dal fango e dai detriti.

Dalle 21 di ieri sera su gran parte della Campania è in vigore l’allerta arancione, valida fino alle 21 di oggi.

Alluvione a Ischia, Casamicciola in ginocchio

Ischia, le drammatiche immagini dell'alluvione