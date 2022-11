Allerta Meteo, allarme ciclone al Sud: domani scuole chiuse in molti comuni | ELENCO

MeteoWeb

Torna il maltempo sull’Italia per un nuovo ciclone che tra stasera e domenica condizionerà pesantemente il weekend provocando fenomeni meteo estremi soprattutto al Centro/Sud. E in base all’allerta meteo fornita dalla protezione civile, molti Sindaci stanno optando per la chiusura delle scuole per la giornata di domani, sabato 26 novembre 2022.

Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale dei Comuni che hanno adottato il provvedimento:

Torre Annunziata (Napoli)

(Napoli) Torre del Greco (Napoli)

(Napoli) Ischia (Napoli)

(Napoli) Procida (Napoli)

(Napoli) Barano d’Ischia (Napoli)

(Napoli) Casamicciola Terme (Napoli)

(Napoli) Forio d’Ischia (Napoli)

(Napoli) Lacco Ameno (Napoli)

(Napoli) Serrara Fontana (Napoli)

(Napoli) Cava de’ Tirreni (Salerno)

(Salerno) Sarno (Salerno)

(Salerno) Angri (Salerno)

(Salerno) Nocera Inferiore (Salerno)

(Salerno) Pellezzano (Salerno)

(Salerno) Pietradefusi (Avellino)

Il bollettino di criticità idrogeologica emesso dalla protezione civile per domani, Sabato 26 Novembre

Allerta Meteo, l’ordinanza del Sindaco di Torre del Greco (Napoli)

Allerta meteo: sindaco chiude scuole, parchi e giardini pubblici. Accade a Torre del Greco (Napoli), dove il primo cittadino Giovanni Palomba ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto alcune chiusure precauzionali per la giornata di domani, sabato 26 novembre. Il bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche diramato del settore protezione civile regionale, come sottolinea nel suo provvedimento il sindaco, parla per la Campania di ”cielo coperto con precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di moderata o forte intensità, soprattutto nel settore settentrionale; i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nella seconda parte della giornata. I venti spireranno moderati dai quadrati orientali con raffiche, tendenti a divenire forti nord-orientali dal pomeriggio. Il mare si presenterà molto mosso tendente ad agitato o localmente molto agitato, in particolare al largo e lungo le coste esposte. Le temperature aumenteranno nei valori minimi e diminuiranno in quelli massimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense”. Per questo motivo Palomba ha ordinato per la giornata di domani ”la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non, dei parchi e dei giardini comunali, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico”.

Allerta Meteo, l’ordinanza del Sindaco di Torre Annunziata (Napoli)

Scuole chiuse a Torre Annunziata nella giornata di sabato 26 novembre. Lo ha deciso il commissario straordinario del Comune, Prefetto Enrico Caterino, a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile. Resteranno dunque sospese le attività didattiche in tutti gli istituti pubblici e privati (in special modo le Superiori, dove gli studenti frequentano anche il sabato) di ogni ordine e grado. Interdetti anche gli accessi alla Villa comunale, a Villa Parnaso e al relativo Parco, e al cimitero. Si raccomanda inoltre ai cittadini di non avvicinarsi ai corsi d’acqua e di sostare nei loro pressi, e in ogni caso di stare lontani da alberi e strutture soggette alle sollecitazioni del vento.