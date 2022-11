Allerta Meteo, è allarme per il maltempo del weekend al Sud: ecco la traiettoria del Ciclone

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole oggi anche nelle zone del Sud Italia, e in modo particolare di Calabria e Sicilia, che hanno fatto i conti con il maltempo provocato dalla coda del Ciclone Denise fino alla serata di ieri. Viviamo una giornata di transizione: ampie schiarite al Nord, nelle Regioni Adriatiche e al Sud, mentre aumenta la nuvolosità nel medio-alto Tirreno con molte nubi e qualche pioggia su Sardegna settentrionale, Toscana, Liguria di Levante e alto Lazio, dove si sta generando il nuovo ciclone che nel weekend si abbatterà duramente al Sud Italia con altri fenomeni di maltempo estremo. Scatta nuovamente, quindi, l’allerta meteo per domani e dopodomani.

In queste ore temperature sono notevolmente aumentate con i primi spiragli di sole, soprattutto al Sud ma non solo: Palermo e Reggio Calabria hanno raggiunto i +20°C in mattinata, Catania e Messina sono arrivate a +19°C, Cagliari a +18°C, Trieste e Genova a +16°C, ma nel fine settimana diminuiranno sensibilmente in tutto il Paese raggiungendo i picchi più bassi della stagione grazie allo scorrimento d’aria fredda dai Balcani e dall’Europa orientale soprattutto al Nord e sulle Regioni Adriatiche, lungo il bordo orientale del poderoso Anticiclone Florian che si posizionerà sull’Europa centro/occidentale in risalita da Gibilterra.

Ecco le mappe termiche al suolo che evidenziano l’arrivo del freddo dall’Europa orientale e dai Balcani sull’Italia nel corso del weekend e in modo particolare nella giornata di Lunedì 28 Novembre, che avrà un’alba invernale su gran parte del Paese e in modo particolare al Nord e lungo le Regioni Adriatiche:

E’ molto probabile che Lunedì mattina avremo le prime estese e diffuse gelate anche in pianura Padana, proprio per l’arrivo di quest’aria fredda tramite Nord/Est. Intanto, però, è definita la traiettoria del ciclone che tra sabato e domenica colpirà in modo particolarmente intenso il Sud: si porterà sul basso Tirreno già nella mattinata di Sabato, per poi attraversare la Sicilia nella notte tra Sabato e Domenica e posizionarsi tra il mar Jonio e il Canale di Sicilia. Nel corso della giornata di Domenica si allontanerà verso la Libia.

Come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, il nuovo Ciclone transiterà proprio nel weekend sul Sud Italia determinando fenomeni di maltempo particolarmente estremi. Vediamo i dettagli.

Allerta Meteo: focus sul maltempo delle prossime ore

Il maltempo inizierà già nel pomeriggio-sera di oggi, ma soltanto in Sardegna e nel medio-alto Tirreno con i primi forti temporali sull’arcipelago Toscano e al largo del Lazio. Sulla terraferma avremo delle piogge su Liguria di Levante, Toscana specie costiera e settentrionale, sul Lazio costiero e nel Golfo di Gaeta, dove si potrebbero verificare temporali localmente intensi. In tarda serata inizierà a piovere anche per lo “stau” prefrontale determinato dallo scirocco nelle zone joniche di Calabria e Sicilia, in modo particolare nel versante orientale dell’Aspromonte e dei Peloritani nelle province di Messina e Reggio Calabria.

Domani, Sabato 26 Novembre, il maltempo farà sul serio su tutto il Centro/Sud: al mattino avremo forti temporali tra Lazio e Campania (coinvolgeranno anche l’entroterra di Abruzzo meridionale e Molise), e all’estremo Sud nella Sicilia meridionale e su Malta per il transito di un fronte temporalesco molto intenso sul Canale di Sicilia. Nubifragi colpiranno Lampedusa, Pantelleria, la stessa Malta ma anche le coste meridionali della Sicilia, mentre si intensificheranno le piogge pre-frontali dell’Aspromonte, estendendosi anche alla Calabria settentrionale (Sila e Pollino).

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nel pomeriggio-sera di Sabato, in modo particolare all’estremo Sud in Calabria e Sicilia con temporali molto violenti tra le province di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Reggio Calabria. Su Aspromonte, Peloritani ed Etna potranno cadere oltre 200mm di pioggia, provocando pesanti alluvioni. Forte maltempo anche in Nord Africa, tra Algeria e Tunisia.

Domenica il maltempo si intensificherà a Malta, in Tunisia e Libia, mentre gradualmente le condizioni meteo miglioreranno sull’Italia centrale già domenica mattina e poi nel pomeriggio-sera anche al Sud, ma attenzione alla Sicilia orientale che proprio domenica vivrà i suoi fenomeni meteo più estremi non solo con piogge torrenziali ma anche con vento impetuoso e forti mareggiate. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: