Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: temporali, vento forte e acqua alta

La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo per l’intera giornata di domani venerdì 4 novembre. Previsto codice giallo per pianura e costa, e arancione per l’intera fascia montana.

Sulla regione sono previste piogge da abbondanti ad intense, molto intense sulla fascia alpina, prealpina e sulla Pedemontana e nevicate sulle Alpi oltre 1500-1800 metri nel pomeriggio-sera. Sono probabili temporali. Soffierà vento sostenuto da sud o sud-ovest, anche forte in quota e sulla costa, dove sono probabili mareggiate e sarà possibile anche acqua alta.