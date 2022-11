Allerta Meteo Malta, Ciclone Artico in arrivo: sarà un weekend estremo

MeteoWeb

Anche Malta si appresta a vivere una forte ondata di maltempo per l’arrivo del “Ciclone Artico” che nei prossimi due giorni scivolerà giù lungo l’Italia nel Mediterraneo centrale. Il Ciclone non investirà direttamente Malta, in quanto scenderà lungo il mar Tirreno dalla Liguria alla Sicilia e poi attraverserà l’Italia tramite lo Stretto di Messina tuffandosi nel mar Jonio e dirigendosi verso la Grecia.

Malta, però, sarà in ogni caso colpita dagli effetti di questa tempesta, che nel Canale di Sicilia saranno particolarmente rilevanti a causa dei contrasti termici molto marcati. A Malta, infatti, fa ancora decisamente caldo: oggi la temperatura massima ha raggiunto i +25°C, ieri era stata addirittura di +26°C, e oscilla su questi valori (in realtà alcuni giorni è arrivata anche a +28°C la scorsa settimana) da oltre venti giorni. L’arrivo del fronte freddo, nelle prime ore di Sabato 5 Novembre (intorno all’alba), determinerà forti temporali che potranno provocare grandinate e trombe d’aria su tutto l’arcipelago maltese. Attenzione ai fenomeni estremi di queste ore: saranno molto violenti con raffiche di fulminazioni (tempeste di saette) e piogge torrenziali che potranno determinare allagamenti anche pesanti.

Nel corso della giornata il maltempo si attenuerà, ma rimarrà variabile e si alzerà un impetuoso vento di maestrale con raffiche superiori agli 80km/h. Le mareggiate saranno violente lungo tutte le coste esposte. Nella notte tra Sabato e Domenica le onde supereranno i 6 metri di altezza:

Domenica tornerà a splendere il sole, seppur con qualche nube residua specie al mattino, ma ci sarà ancora forte vento, in attenuazione a partire dal pomeriggio.

Le temperature diminuiranno sensibilmente: Sabato con il maltempo le massime rimarranno tra +18 e +19°C, Domenica grazie al ritorno del sole si stabilizzeranno sui +20°C, valori decisamente inferiori rispetto al caldo anomalo dei giorni scorsi. La prossima settimana, poi, tornerà a splendere un sole più deciso, ma in un contesto climatico più consono al periodo dell’anno con temperature minime tra +15 e +16°C e massime mai oltre i +22/+23°C, quindi comunque inferiori rispetto a quelle delle ultime tre settimane.

