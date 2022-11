Ciclone Denise, allerta meteo nelle Marche: domani temporali in tutta la regione

MeteoWeb

La protezione civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo in previsione dell’arrivo del ciclone Denise, atteso domani.

Il bollettino prevede un codice giallo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali in tutta la regione, con validità dalle 00:00 del 22/11/22 alle 00:00 del 23/11/22.

