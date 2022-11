Allerta Meteo, scuole chiuse Martedì 22 per il Ciclone Denise | ELENCO

MeteoWeb

L’arrivo del Ciclone Denise che domani flagellerà l’Italia con fenomeni di maltempo estremo manda in fibrillazione il sistema di allertamento meteorologico nazionale: la protezione civile ha già diramato l’allarme arancione per domani su tutto il territorio della Campania, su buona parte della Sardegna e nel Lazio centro-meridionale (città di Roma, province di Frosinone e Latina), che saranno tra le aree più colpite dal maltempo. Nel pomeriggio i Sindaci decideranno se chiudere le scuole in base alle previsioni meteo e alle condizioni del territorio.

Intanto già oggi in Campania le scuole sono rimaste chiuse ad Agropoli, Portici, Ercolano, Casoria, Torre del Greco, Monte di Procida, Sarno, Scafati, Eboli e Sapri, non per l’allerta meteo (splende il sole), ma per le conseguenze del forte maltempo dei giorni scorsi che ha provocato gravi danni sul territorio. In modo particolare ad Agropoli, pesatamente colpita dall’alluvione di Sabato, le scuole rimarranno chiuse anche domani e dopodomani, come da apposita ordinanza già emanata dal Sindaco. Di seguito l’elenco completo dei comuni con le scuole chiuse domani, aggiornato in tempo reale minuto per minuto.

Allerta Meteo: l’elenco completo dei comuni con le scuole chiuse Martedì 22 Novembre, il giorno del Ciclone Denise sull’Italia