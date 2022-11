Allerta Meteo, è allarme per il Ciclone Denise: i Vigili del Fuoco allertano i sommozzatori

MeteoWeb

“In considerazione del bollettino meteo che indica per domani 22 novembre criticità elevata in aree di Abruzzo e Sardegna, moderata in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Veneto è stato disposto il pre-allertamento di sezioni operative e sommozzatori dei vigili del fuoco“. Lo comunicano, in una nota, i Vigili del Fuoco.

