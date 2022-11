Allerta Meteo Sardegna: pioggia e forte vento fino a domani

MeteoWeb

Dalle 15 scatta l’allerta meteo in Sardegna, per due giorni. Oggi si prevedono pioggia e forti temporali, la protezione civile invita tutti i cittadini alla massima attenzione. Per domani sono invece previsti venti di burrasca che potrebbero creare disagi in particolare nei collegamenti via mare.

Le precipitazioni si annunciano abbondanti sui rilievi e nella parte occidentale dell’isola. Dalle 20, inoltre, e per l’intera giornata di domani s’intensificherà il vento, che soffierà da Sud/Ovest sino a burrasca, con raffiche di tempesta sulle coste e sui crinali. Le zone più colpite saranno quelle settentrionali e occidentali della Sardegna. Saranno molto agitati il mar di Sardegna e le Bocche di Bonifacio. Dalle 21 di oggi si prevedono mareggiate a partire dalle coste esposte a Sud/Ovest a quelle a Nord/Ovest.