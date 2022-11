Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani: l’ELENCO dei comuni

MeteoWeb

Anche domani, Mercoledì 23 Novembre, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni a causa del maltempo provocato dal Ciclone Denise che sta flagellando l’Italia e continuerà ad imperversare anche nelle prossime ore. I Sindaci stanno valutando se e dove disporre l’ordinanza della chiusura delle scuole, come già avvenuto oggi per centinaia di comuni da Nord a Sud.

Di seguito l’elenco completo, sempre aggiornato in tempo reale, dei Comuni in cui le scuole saranno chiuse nella giornata di domani, Mercoledì 23 Novembre: