Previsioni Meteo, nuovo violento ciclone al Sud nel weekend: situazione pericolosa

Non si è ancora conclusa l’ondata di maltempo provocata dal ciclone Denise, che con la sua “coda” avvelenata continua a provocare forti piogge all’estremo Sud Italia, e soprattutto in Calabria e Sicilia dove piove in modo incessante e continuerà a piovere anche domani, Giovedì 24 Novembre. Nello Stretto di Messina è una giornata invernale, con pioggia senza sosta e temperatura di +14°C in pieno giorno: la massima ha appena sfiorato i +16°C, come in pieno inverno, per quella che a queste latitudini è la giornata più fredda da oltre sette mesi. Le mareggiate stanno flagellando i litorali con gravi danni sia nella Calabria tirrenica che nella Sicilia settentrionale. Forti piogge in atto anche nel Canale di Sicilia, in modo particolare nell’agrigentino.

Come abbiamo già visto, il maltempo al Sud continuerà anche domani ma quando ci sarà finalmente una tregua? Il miglioramento per le Regioni del Sud arriverà soltanto tra domani sera e Venerdì 25, ma parlare di “tregua” è fuorviante perché sarà soltanto una brevissima pausa. Proprio Venerdì, infatti, un’altra tempesta raggiungerà l’Italia generando un altro violento Ciclone Mediterraneo che tra Sabato 26 e Martedì 29 Novembre gironzolerà dal mar Tirreno all’Egitto provocando fenomeni estremi al Sud Italia e poi, da Lunedì, anche nel nord Africa, come possiamo vedere nel video a corredo dell’articolo.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono molto chiari: il maltempo inizierà a colpire la Sardegna nel pomeriggio di Venerdì, estendendosi nella sera-notte sul Lazio con i primi forti temporali. Sabato mattina il maltempo giungerà su Campania e Sicilia con forti temporali e intensi nubifragi che, dal pomeriggio di Sabato, si concentreranno nell’Italia sud/orientale e quindi su Calabria, Sicilia orientale e Puglia. I fenomeni più estremi si verificheranno in Puglia, soprattutto Salentina, e nella Calabria orientale. Sarà un fine settimana tempestoso per le zone joniche, particolarmente esposte alle correnti cicloniche: secondo alcuni modelli cadranno addirittura oltre 200mm di pioggia su Puglia meridionale, Calabria orientale e Sicilia jonica. Al Centro/Nord, invece, farà freddo per l’afflusso di masse d’aria fredde dai Balcani e dall’Europa orientale lungo il bordo di un possente Anticiclone posizionato su Francia e Germania.

E' una situazione particolarmente pericolosa per il maltempo al Sud, mentre arriva il primo vero freddo della stagione – seppur secco – al Centro/Nord. Nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb ulteriori dettagli su questo nuovo brusco peggioramento.