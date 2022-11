Allerta Meteo, scuole chiuse a Napoli, Salerno e Benevento. L’allarme delle autorità: “fate molta attenzione”

MeteoWeb

Campania in allerta per l’arrivo del ciclone Denise. Scuole chiuse domani a Napoli a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile della Regione Campania per l’arrivo del ciclone Denise. Resteranno chiuse – informa il Comune – le scuole, i parchi ed i cimiteri cittadini, annunciando la pubblicazione di una ordinanza. Saranno inoltre chiusi al pubblico il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino. In considerazione delle condizioni meteo particolarmente avverse, caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni, il Comune partenopeo raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Scuole chiuse per la giornata di domani, martedì 22 novembre, e per quella di mercoledì 23 novembre anche a Benevento. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Clemente Mastella. La decisione è scaturita a seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile della Campania e valida dalla mezzanotte. Il livello di criticità è arancione. “Consiglio a tutti prudenza. Uscite da casa solo se necessario”, chiede Mastella ai cittadini beneventani. Disposta anche la chiusura della villa comunale, di parchi cittadini e impianti sportivi all’aperto.

Scuole chiuse anche a Salerno domani, martedì 22 novembre. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Napoli, con la quale si dispone anche la chiusura dei parchi e giardini pubblici, delle aree cimiteriali e degli impianti sportivi cittadini. Così come è stato già deciso a Napoli e Benevento, anche a Salerno quindi domani saranno sospese le lezioni in concomitanza con l’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania. Nella giornata di domani si prevedono temporali di moderata o forte intensità, venti molto forti e mareggiate sulle coste. Analoghe ordinanze sono state adottate in diversi comuni della provincia di Napoli, in particolare nell’area vesuviana, e in provincia di Salerno.

Le scuole rimarranno chiuse anche in molti altri comuni:

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: