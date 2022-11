Allerta Meteo Valle d’Aosta: attese nevicate fino a 700 metri di quota

MeteoWeb

Nelle prossime ore sono attese nevicate anche a quote medio-basse in Valle d’Aosta. “Associata a una vasta saccatura sull’Europa una veloce perturbazione lambirà le Alpi tra oggi e domani favorendo qualche debole precipitazione, i cui effetti maggiori interesseranno la dorsale con neve a quote medio-basse. Successivamente correnti atlantiche alterneranno schiarite a passaggi nuvolosi,” si legge nel bollettino dell’ufficio meteo regionale.

Oggi è previsto tempo “abbastanza soleggiato e velato con aumento della nuvolosità e deboli precipitazioni da metà pomeriggio, più intense in alta valle. Limite neve da 1.400 metri in calo verso 800-1.000 metri circa“. Lo zero termico si attesta tra i 1.200 e i 1.600 metri.

Domani sono attese “residue deboli precipitazioni durante le prime ore della giornata, nevose oltre 700-1000 m, in seguito schiarite su media e bassa valle con nuvolosità che tenderà a confinarsi sulla dorsale, interessata ancora da qualche debole precipitazione, nevosa sui 1.000-1.200 m“.

Mercoledì “nuvoloso con deboli precipitazioni, specie da metà giornata, lievemente più intense sul settore nord-occidentale, nevose verso 1.400-1.500 m circa“.