Allerta Meteo, inizia il weekend di maltempo: situazione e previsioni

MeteoWeb

L’ondata di maltempo attesa per oggi è arrivata puntuale sull’Italia meridionale e in modo particolare sulla Campania, dove sono in atto forti temporali al largo del Cilento e ha iniziato a piovere in modo significativo nel salernitano. Stamani sono caduti 24mm di pioggia a Battipaglia, 18mm ad Altavilla Silentina, 17mm a Vietri sul Mare, 16mm a Salerno, 14mm a Pontecagnano, 12mm a Cava de’Tirreni, ma le precipitazioni si stanno intensificando e diventeranno estreme nelle prossime ore, con lo spostamento dei temporali sulla terraferma. Al Nord, invece, splende un tiepido sole.

E’ anche un sabato particolarmente caldo al Sud: in Puglia, Calabria e Sicilia le temperature sono eccezionalmente miti rispetto alla norma del periodo. Abbiamo infatti +23°C a Palermo, +22°C a Catania, Siracusa e Lamezia Terme, +21°C a Messina, Reggio Calabria, Agrigento, Gela e Crotone, +20°C a Lecce. Nel pomeriggio il maltempo si estenderà a tutto il Centro Italia, con forti piogge su Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale e Basilicata. Qualche forte temporale colpirà anche la Calabria tirrenica settentrionale, nel cosentino.

Domani, Domenica 20 Novembre, sarà una splendida giornata al Nord mentre al Sud avremo piogge e temporali specie nel pomeriggio su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia tirrenica. Stavolta le temperature diminuiranno sensibilmente anche al meridione, tornando in linea con le medie del periodo.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: