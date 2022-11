Alluvione nel Cilento: allarme ad Agropoli e Santa Maria di Castellabate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo sta flagellando la Campania. Forti temporali provenienti dal mar Tirreno si sono abbattuti sul Cilento e nella Piana del Sele provocando una pesante alluvione in mattinata: Agropoli e Santa Maria di Castellabate le località più colpite, letteralmente sott’acqua. La protezione civile di Castellabate ha diffuso un messaggio d’emergenza: “Allerta alla popolazione. Si raccomanda la popolazione di rimanere in casa e di non uscire. Le nostre squadre si stanno preparando per intervenire. Chiunque avesse bisogno non esiti a contattarci“.

Ad Agropoli è straripato un corso d’acqua in Via Piano delle Pere. Le strade e i campi sono allagati, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Purtroppo dalla zona più colpita non abbiamo dati pluviometrici: a Capaccio sono caduti 40mm di pioggia, ma è lontano dalla zona alluvionata. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono stati chiamati per diversi interventi e stanno provvedendo a rimuovere l’acqua dai locali allagati. Si monitora costantemente il fiume Testene a rischio esondazione. In azione anche i droni per monitorare il territorio.

Alluvione nel Cilento, il centro di Santa Maria di Castellabate alluvionato

Maltempo in Campania, Agropoli sott'acqua

Alluvione ad Agropoli, le immagini delle inondazioni

Il Comune di Castellabate ha pubblicato un messaggio: “Straordinarie piogge si stanno riversando sull’intero territorio di Castellabate, creando non pochi disagi nella viabilità e allagamenti in diverse zone, e che potrebbero continuare nel corso della giornata e della serata. Chiamata la centrale operativa della Regione e attivati vigili del fuoco, protezione civile comunale e gruppo lucano. Sono state attivate tutte le procedure per il controllo del territorio con interventi mirati atti a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità di persone e/o animali. Pertanto vista l’intensità e la persistenza delle precipitazioni si consiglia a tutti di evitare spostamenti non strettamente necessari, e di abbandonare con urgenza scantinati e/o interrati, almeno fino al termine della emergenza ed al ritorno della normalità. Per qualsiasi emergenza potete contattare il numero dei Vigli Urbani al n° 0974961531, n° 3398749207“.

