Arabia Saudita, il meteo-dramma dopo la festa: catastrofica alluvione a Gedda, ci sono morti | FOTO e VIDEO

Il maltempo rovina la festa dell’Arabia Saudita, che ieri ha celebrato la vittoria della Nazionale di calcio contro l’Argentina ai Mondiali del Qatar. Piogge torrenziali hanno infatti colpito l’Arabia Saudita occidentale nelle scorse ore, provocando una grave alluvione a Gedda, grande metropoli sul mar Rosso. Proprio dal mare sono arrivati forti temporali che hanno allagato la città, come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo.

I soccorritori sono mobilitati nella ricerca dei dispersi. La città oggi stava tornando alla normalità dopo la giornata di festa nazionale di ieri accordata da re Salman per la vittoria calcistica. E proprio nella giornata di ieri moltissime persone hanno approfittato della giornata libera per continuare con i festeggiamenti per la quarta vittoria del Paese nella storia dei mondiali, la prima di una nazione araba o asiatica contro l’Argentina due volte campione.

Alluvione Gedda, soccorritori tentano di salvare i dispersi a nuoto

Alluvione in Arabia Saudita, il disastro di stamani a Gedda

Arabia Saudita, i forti temporali di stamani a Gedda

Alluvione a Gedda, la furia dell'acqua tra le case: auto trascinate

Arabia Saudita, la disastrosa alluvione di stamani a Gedda

Gedda, la furia dell'alluvione nella metropoli saudita

Alluvione a Gedda, la furia dell'acqua tra le case

Maltempo in Arabia Saudita, i temporali dal mar Rosso nel deserto arabico

“La vittoria storica di due giorni fa è stata emozionante da guardare e rimarrà impressa nella mia memoria per sempre“, ha detto Sami Fakih, un appassionato di calcio di Gedda. “Credo che sia un punto di svolta per il futuro sportivo dell’Arabia Saudita e ispirerà un’intera generazione di giovani calciatori“, ha aggiunto, secondo quanto riporta il quotidiano The National. “È un momento di incredibile orgoglio per il calcio e per i tifosi“, ha dichiarato Tareq Zaman, un imprenditore di Gedda che ha voluto elogiare “il campione” Mohammed Al Owais, che con le sue parate ha “letteralmente salvato la partita“. I dipendenti del settore privato e pubblico ‘premiati’ dal re hanno approfittato anche di sconti speciali offerti dai grandi marchi del Paese per celebrare la vittoria dei Falchi verdi. “Sono orgogliosa, la squadra ha mostrato coraggio e ha dato il massimo“, ha aggiunto Anouf Ahmed, grafica di Riad, che si è detta avere “il cuore spezzato” per Yasser Al Shahrani, che in uno scontro con il suo portiere ha riportato la rottura della mascella e di altre ossa del viso. Il terzino sinistro, come riferisce al Jazeera, sarà operato a Riad dopo aver passato la notte in ospedale a Doha. “I Falchi verdi sono arrivati, hanno visto e hanno vinto“, ha sottolineato invece Abdullah Dowsari, un tifoso di Gedda, citando il celebre ‘veni, vidi, vici’ di Cesare. “Noi siamo i sognatori, come ha detto il principe ereditario Mohammed bin Salman. Ci abbiamo creduto, quindi l’abbiamo raggiunto“, ha affermato Afnan Batoul, uno studente universitario di Gedda. Se ieri le scuole di tutto il regno hanno trasmesso in diretta streaming la partita per gli studenti ed il corpo docente, mentre dipendenti pubblici e di diverse società private hanno avuto mezza giornata libera per assistere alla partita, è difficile immaginare cosa accadrà per il prossimo match con la Polonia tra tre giorni sulla scia di questo entusiasmo. “La vittoria della partita è stato un momento che ha avuto il potere di unire noi sauditi in un modo storico che è andato oltre lo speciale“, ha spiegato lo studente Fouad Fadhil, secondo cui “non siamo stati fortunati, l’abbiamo meritato“.

Adesso, però, il dramma del maltempo su una città che conta 4 milioni di abitanti e in cui si temono molte vittime.