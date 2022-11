Archeologia, scoperto uno straordinario odeon romano a Creta

MeteoWeb

Una recente ricerca archeologica in Grecia ha portato alla luce un odeon tra le rovine di un’antica città di epoca romana. I ricercatori hanno portato a termine la scoperta in un’area isolata del sud-ovest dell’isola di Creta. La scoperta della nuova struttura, simile a un moderno auditorium, è avvenuta durante il primo scavo nei siti archeologici di Lissos da oltre sessant’anni. Ad occuparsi del progetto è Katerina Tzanakaki, vice capo del Dipartimento di Antichità Preistoriche e Classiche e dei Musei dell’Eforato delle Antichità di Chania.

Nel corso della prima fase di scavo, Tzanakaki e colleghi hanno portato alla luce parte del palco dell’odeon, 14 file di sedili e due camere laterali a volta. L’archeologa ha dichiarato al sito di notizie scientifiche LiveScience, che gli odeon “venivano utilizzati per conferenze, concorsi letterari e musicali o spettacoli teatrali“. Sebbene in passato gli archeologi abbiano scoperto diverse altre strutture ben conservate nel sito di Lissos, la località si può raggiungere solo in barca o con un’escursione di due ore dalla vicina città di Sougia. Ulteriori ricerche sono dunque difficili da portare a termine.

Lissos il suo odeon

Lissos era “un’antica città autonoma, centro religioso e sede del Koinos di Oria nel III secolo a.C.“, come descritto dal Ministero ellenico della Cultura e dello Sport in una dichiarazione sullo scavo. “La scoperta di un edificio di funzione pubblica in un punto centrale della città antica e in prossimità del famoso Asklepiion aggiunge nuovi dati all’orizzonte archeologico e storico dell’area“.

L’odeon dovrebbe essere stato costruito nel I secolo d.C.. Gli esperti di archeologia, Jane Francis e George Harris, lo hanno definito un ritrovamento raro. Hanno però dichiarato che i pesanti danni alla sezione nord-occidentale della struttura potrebbero essere stai causati da un terremoto nel 365 d.C. Altre strutture ben conservate a Lissos, risalenti a diversi periodi, includono un tempio di Asclepio, l’antico dio greco della medicina, un’area residenziale, un cimitero greco-romano con templi bizantini, bagni romani e chiese cristiane.

La prossima fase della ricerca verificherà se l’odeon è circondato da una muratura esterna. Si tratta di un passo fondamentale prima di qualsiasi studio per il suo restauro.