Arianespace lancerà due satelliti Intelsat per il 5G con un Ariane 6 dedicato

MeteoWeb

Arianespace ha firmato un contratto con il suo cliente di lunga data Intelsat per il lancio di due carichi utili satellitari, IS-41 e IS-44, a bordo del lanciatore pesante Ariane 64 dallo spazioporto europeo di Kourou in Guyana nel 2025. Il contratto – informa una nota – ridefinisce i termini di un precedente contratto di lancio e aggiunge un satellite supplementare.

“Siamo onorati della fiducia che ci accorda, ancora una volta, il nostro partner storico Intelsat con questo nuovo importante contratto”, ha affermato Stéphane Israël, amministratore delegato di Arianespace. “Intelsat ci affida la messa in orbita di due carichi utili ultra sofisticati a bordo del nostro lanciatore pesante di prossima generazione Ariane 64. Si tratta di un’eccezionale testimonianza di fiducia nel nostro team e nel nostro lanciatore! Questa relazione speciale dura da oltre quattro decenni e risale all’inizio dell’avventura Ariane”.

“Lanciati con Ariane 6, questi satelliti innovativi estenderanno la copertura 5G globale e le posizioni orbitali dedicate ai media di Intelsat grazie a una connettività dinamica ad alta velocità in Africa, Europa, Medio Oriente e Asia per i clienti commerciali e governativi di servizi di mobilità, nonché per il backhaul cellulare“, ha dichiarato David C. Wajsgras, amministratore delegato di Intelsat. “Senza partner spaziali di classe mondiale come Arianespace, Intelsat non sarebbe il leader globale che è oggi”.

I satelliti IS-41 e IS-44

I satelliti IS-41 e IS-44 saranno prodotti da Thales Alenia Space sulla base della sua linea di prodotti innovativa e flessibile, Space Inspire. I due satelliti ‘software-defined’, completamente riconfigurabili in orbita, avranno una massa complessiva di 8000 kg al momento del lancio e saranno messi in orbita di trasferimento geostazionaria.

Ariane 6 è un lanciatore progettato fin dall’origine per essere scalabile e in grado di integrare nuove tecnologie durante il suo intero ciclo di vita e su base regolare. Lo sviluppo incrementale di Ariane 6 ha lo scopo di ottimizzare costantemente le prestazioni delle soluzioni di lancio offerte da Arianespace e di soddisfare sempre meglio le esigenze dei clienti istituzionali e commerciali. Questi sviluppi sono finanziati e gestiti dall’Agenzia spaziale europea (ESA) e implementati da ArianeGroup, il prime contractor del sistema di lancio Ariane 6.