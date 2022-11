Lanciata la missione Artemis, anche l’Italia in viaggio verso la Luna

MeteoWeb

Anche l’Italia viaggia a bordo della prima missione lunare Artemis I: è stato lanciato anche il cubesat italiano Argomoon, un gioiello della tecnologia spaziale Made in Italy. L’Agenzia Spaziale Italiana ha sottolineato come il nostro Paese abbia “un ruolo da protagonista con il settore spaziale italiano guidato dall’Agenzia Spaziale Italiana“. Realizzato dalla torinese Argotec, il cubesat Argomoon è l’unico satellite europeo che andrà in orbita lunare.

Argomoon, ha evidenziato l’ASI, è “un osservatore spaziale che riprenderà dall’esterno le tecnologie che voleranno su Sls“. “La partecipazione italiana a questo programma si sviluppa anche grazie al fondamentale contributo e l’importante lavoro di cooperazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana, l’industria italiana e le numerose piccole e medie imprese“. “Il coinvolgimento dell’industria parte da Leonardo e Thales Alenia Space che hanno realizzato alcuni componenti del modulo di servizio europeo Esm (European Service Module) di Orion, prodotti per conto dall’Agenzia Spaziale Europea“.