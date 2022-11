Il megarazzo Artemis torna sulla rampa per il prossimo tentativo di lancio

MeteoWeb

Lo stack composto dal megarazzo Space Launch System e dalla capsula Orion è tornato sulla piattaforma di lancio mentre la NASA si prepara per il 3° tentativo di liftoff della missione Artemis I.

SLS e Orion sono arrivati ​​al Launch Complex 39B del Kennedy Space Center alle 08:30 del mattino ora locale, poco più di 9 ore dopo l’uscita dal Vehicle Assembly Building. Il rollout è stato il 4° per il veicolo da marzo.

L’operazione conclusasi ieri rientra nel programma della NASA che prevede di effettuare il prossimo tentativo di lancio il 14 novembre, con il decollo previsto alle 05:07 ora italiana, l’inizio di una finestra di lancio di 69 minuti. Due finestre di backup sono in calendario il 16 e il 19 novembre.

Jim Free, Associate Administrator for Exploration Systems Development della NASA, ha affermato che è stato dato il via libera al rollout dal VAB al pad dopo avere esaminato le previsioni meteo: sussiste il rischio di formazione di un sistema di tempeste tropicali, diretto verso la Florida all’inizio della prossima settimana ma non è motivo di preoccupazione. “Il nostro team di ingegneri ha ritenuto che fosse un rischio accettabile” effettuare il rollout ieri.

Mark Burger, esperto meteo dello Space Launch Delta 45 della US Space Force, ha affermato che c’è solo il 30% di possibilità che il sistema diventi una tempesta denominata, con raffiche di vento che non dovrebbero superare i 74 km/h.

Missione Artemis, le future finestre di lancio

SLS e Orion erano nel VAB dalla fine di settembre, quando la NASA ha scelto di mettere al riparo lo stack per proteggere il veicolo dall’uragano Ian. Prima che la tempesta costringesse a effettuare il rollback, i funzionari dell’Agenzia avevano confermato di avere risolto i problemi di perdita di idrogeno che avevano impedito il precedente lancio il 3 settembre.

Se il veicolo non verrà lanciato entro il 19 novembre, c’è una 4ª finestra di lancio possibile il 25 novembre. Successivamente, Free ha affermato che la NASA probabilmente lascerà il veicolo sul pad e aspetterà fino all’apertura del prossimo periodo di lancio a dicembre, il che richiederebbe l’ottenimento di esenzioni dall’Eastern Range per il sistema di terminazione del volo SLS, proprio come è successo a settembre.

Dicembre segna anche la scadenza per la vita dei due propulsori a combustibile solido. Lanham ha affermato che i booster, che originariamente avevano una durata di 12 mesi quando sono stati montati all’inizio del 2021, sono stati certificati fino al 9 dicembre per un booster e al 14 dicembre per l’altro. Se il veicolo partirà fino allora, ha detto Free, potrebbe essere necessario un altro “ciclo di analisi” sui booster per verificare è possibile prolungarne l’utilizzo.