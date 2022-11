Artisti, registi e scienziati a Human Technopole per parlare di futuro

MeteoWeb

Quali sono i futuri che ci attendono, nel breve, medio e lungo termine? Quanto incidono e incideranno la tecnologia e la scienza sulle nostre vite e, nello specifico, nell’educazione, nella medicina, nell’arte e nella cultura? Per rispondere a queste e altre domande, Fondazione Human Technopole, l’Istituto italiano per le scienze della vita, e Treccani Futura, polo di tecnologia educativa dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, organizzano martedì 15 novembre 2022 a Milano l’evento “A proposito di Futuro – Dialoghi tra Treccani Futura e Human Technopole su scienza e immaginario”, con tante voci di esperti di differenti discipline, scientifiche e umanistiche, impegnate in un dibattito in presenza aperto al pubblico.

Per affrontare la complessità del mondo di oggi e di domani, è necessario un approccio interdisciplinare e aperto a interpolazioni e commistioni fra saperi. Per questo l’agenda dell’evento vede la presenza di esperti e professionisti dal mondo della cultura, della scienza e della tecnologia che dialogheranno e si confronteranno su alcuni temi chiave della contemporaneità, come l’incontro fra le tecnologie emergenti e il mondo della cultura e dell’arte, lo sviluppo della multisensorialità in ambito scientifico, il legame tra tecnologia e immaginari futuri. Tra i partecipanti dei keynotes e delle tavole rotonde previsti: il regista e drammaturgo Giacomo Bisordi, la docente di Statistica al Politecnico di Milano e Capo ricercatrice associata del centro di ricerca Health Data Science Francesca Ieva, il Direttore Scientifico di Valore Italia Angelo Crespi, la ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova Monica Gori, il critico, curatore e direttore di Digicult Marco Mancuso, il giornalista e sociologo Marco d’Eramo, il filosofo e professore associato di Storia della filosofia presso l’Università Roma Tre Paolo Pecere, il regista, giornalista e saggista Milo Rau, il professore di Fisica teorica dell’Università di Trieste Angelo Bassi, la storica dell’arte e direttrice del Museo Nazionale di Arte Digitale Ilaria Bonacossa, la curatrice, organizzatrice e drammaturga di arti performative Ilaria Mancia, la ricercatrice dell’Istituto dei Sistemi Complessi Francesca Colaiori, l’astrofisico e professore associato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano-Bicocca Federico Nati, l’artista visivo e dottore di ricerca in Ingegneria ambientale Andrea Conte.

L’evento è previsto in presenza, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso l’Auditorium di Human Technopole (viale Rita Levi-Montalcini 1, Milano) all’interno del MIND Milano Innovation District. Tutti possono partecipare gratuitamente, previa iscrizione su Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-proposito-di-futuro-445893097257) entro le ore 12.00 del 14 novembre.