Bimbo appena nato in pericolo di vita: trasporto sanitario d’urgenza da Cagliari a Milano

MeteoWeb

Si è concluso nella tarda serata di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di appena un giorno di vita che era ricoverato con una grave disfunzione cardiaca presso il Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato, in provincia di Cagliari, e bisognoso di essere trasferito nel più breve tempo possibile all’ IRCCS Policlinico San Donato a Milano.

Il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari e disposto dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è stato effettuato con un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, tutto l’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Il neonato, accompagnato da entrambi i genitori, è stato assistito durante il volo da un’equipe medica.

Effettuate tutte le procedure necessarie allo svolgimento della missione da parte dell’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino nel tardo pomeriggio per dirigersi prima verso l’aeroporto di Cagliari dove ha imbarcato il piccolo e l’equipe, per poi dirigersi su Milano Linate per il successivo trasferimento via terra in serata al centro di cura specializzato lombardo che lo attendeva.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa.

Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.