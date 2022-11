Nuovo attacco russo, massicci blackout in tutta l’Ucraina e in Moldavia

MeteoWeb

La Russia sferra un nuovo attacco all’Ucraina: le autorità di Kiev hanno affermato è di 3 morti e 3 feriti il bilancio del raid sulla capitale, in cui è stato colpito un edificio di due piani. La pioggia di missili è cominciata mentre il Parlamento dell’Unione Europea dichiarava la Russia “stato sponsor del terrorismo“. “La Russia celebra il suo riconoscimento come stato terrorista con un nuovo terrore missilistico contro la capitale dell’Ucraina e altre città,” ha scritto su Twitter il Ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba. “Dovrebbe essere chiaro a coloro che avevano ancora dei dubbi: la Russia deve essere riconosciuta come stato terrorista in tutto il mondo e l’Ucraina deve dotarsi al più presto di tutti i sistemi di difesa aerea necessari“.

Secondo le informazioni preliminari, nella regione di Kiev, gli attacchi russi hanno colpito un’area residenziale e infrastrutture critiche. Sono state segnalate interruzioni di corrente in tutta l’Ucraina. Segnalati blackout in molti distretti della regione di Kharkiv. Nelle regioni di Kiev, Vinnytsia, Leopoli e Kirovograd sono state colpite strutture energetiche.

“A causa dei bombardamenti, l’erogazione dell’acqua è sospesa in tutta Kiev. I tecnici della rete idrica stanno lavorando per ripristinarla il prima possibile” e per “riportare l’acqua nelle case degli abitanti di Kiev,” ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, che avverte: “Vi chiediamo di fare scorta di acqua per ogni evenienza“.

“Altre esplosioni in diverse zone della capitale. I servizi di soccorso e i medici sono in arrivo. In alcune zone di Kiev non c’è luce,” ha scritto il sindaco di Kiev su Telegram. Secondo l’amministrazione cittadina, i missili lanciati dai russi hanno colpito nuovamente le infrastrutture energetiche, l’ultimo di una serie di attacchi che hanno causato blackout in tutto il Paese proprio mentre il servizio meteo ucraino ha diramato l’allerta per la neve e il ghiaccio. “Il nemico sta lanciando attacchi missilistici sulle infrastrutture critiche della città di Kiev. Rimanete nei rifugi fino alla fine dell’allerta aerea,” ha scritto l’amministrazione comunale della capitale sui social media.

Tutta la città di Leopoli è rimasta senza corrente elettrica oggi dopo gli attacchi missilistici dell’esercito russo: “La città è senza luce. Potrebbero esserci interruzioni nell’erogazione dell’acqua,” ha dichiarato il sindaco Andriy Sadovy.

“Massicci blackout” si registrano in molte regioni in Moldavia, inclusa la capitale Chisinau, a causa dei bombardamenti, secondo quanto ha annunciato il vice primo ministro Andrei Spinu sul suo canale Telegram. Si segnalano problemi anche alla fornitura di acqua in Moldavia e in Transnistria.

“La Russia ha lasciato la Moldavia al buio. Non possiamo fidarci di un regime che ci lascia al buio e al freddo che uccide di proposito le persone per il mero desiderio di mantenere poveri e umili gli altri popoli. Per quanto difficile possa essere ora, la nostra unica strada, la futura via della Repubblica moldova, deve rimanere verso il mondo libero. Risolveremo i problemi tecnici e avremo di nuovo la luce. Tutte le istituzioni statali stanno lavorando per questo,” ha affermato Maia Sandu, presidente della Moldavia.