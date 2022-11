Bufera di neve nello Stato di New York, preoccupazione per la “tempesta storica” | FOTO

MeteoWeb

Una bufera di neve sta assediando lo Stato di New York, con accumuli fino a quasi 2 metri in alcune zone: la fitta nevicata sta generando timori e diversi esperti statunitensi – citati da vari media, tra cui la CNN – parlano già di “tempesta storica” che potrebbe anche provocare vittime.

Le intense precipitazioni hanno già bloccato diverse arterie stradali e cancellato voli in un periodo in cui gli americani tendono a spostarsi, nel weekend che precede il Thanksgiving Day. Le zone più pesantemente colpite dalle nevicate sono quelle del lago Ontario e a Nord della città di Buffalo.

Gli accumuli di neve, in alcuni punti più alti della maggior parte delle persone, hanno seppellito zone della parte occidentale e settentrionale di New York mentre una tempesta “lake effect” ha colpito le aree a Est del lago Erie e del lago Ontario per il terzo giorno consecutivo. Fino a 196 cm sono stati riportati nel sobborgo di Buffalo di Orchard Park, sede dei Buffalo Bills della NFL. Vicino alla base dell’esercito di Fort Drum sono stati riportati circa 1,8 metri.

Le nevicate in alcuni punti sono state classificate tra le più intense mai registrate, rivaleggiando con le quantità strabilianti cadute durante tempeste simili nel 2014 e nel 1945.

Gli accumuli totali, a partire, in alcuni casi, da giovedì notte, “potrebbero essere storici non solo per qualsiasi periodo dell’anno ma per qualsiasi parte del Paese,” ha affermato il meteorologo del National Weather Service Frank Pereira. La tempesta “effetto lago”, causata dall’aria fredda che raccoglie l’umidità dai laghi più caldi, ha creato strette fasce di neve trasportata dal vento che hanno scaricato diversi cm di neve in alcune comunità, lasciando relativamente indenni le città a breve distanza. Ha provocato il caos su alcune strade, poiché i camion che hanno preso strade secondarie per evitare chiusure su tratti di autostrade sono finiti in un ingorgo di massa.

Un po’ di sole e una breve tregua dalla neve sono arrivati ​​sabato in alcune delle aree più colpite a Sud del centro di Buffalo, mentre le fasce nevose si sono spostate verso Nord. I meteorologi locali hanno previsto che diversi cm in più potrebbero cadere nelle prossime ore, anche se Pereira ha affermato che potrebbero essere colpite diverse aree della regione, rispetto a quelle dove si sono registrati accumuli eccezionali.