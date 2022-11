Caro carburanti: verso la proroga del taglio delle accise

MeteoWeb

Verso la proroga del taglio delle accise per combattere il caro carburanti. Lo sconto di 30 centesimi per benzina e di diesel non terminerà il 18 novembre, ma sarà valido fino alla fine dell’anno. È questa una delle misure che il governo si appresta ad approvare all’interno del decreto Aiuti quater, atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri il 10 novembre.

L’indicazione emerge dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dove compare anche la proroga dei crediti d’imposta per l’acquisto di gas ed elettricità che saranno concessi alle imprese e alle attività come ristoranti e bar.