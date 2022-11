Ciclone Denise, allerta meteo in Calabria: codice arancione nel Nord/Ovest

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Multirischi della Regione Calabria ha diramato un’allerta meteo in previsione dell’arrivo del ciclone Denise, atteso domani.

E’ stato previsto un codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali nella parte nord-occidentale della regione, codice giallo per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali nel resto della regione.

