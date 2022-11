Ciclone sullo Jonio, notte di maltempo in Calabria: 102 mm di pioggia a Cutro | DATI

MeteoWeb

Allerta meteo oggi in Calabria per il ciclone sul Mar Jonio. Il maltempo ha colpito nelle scorse ore in particolare il settore jonico.

Dalla mezzanotte sono state registrate punte di 102 mm di pioggia a Cutro (KR), 97 mm a Salica (KR), 88 mm a San Nicola dell’Alto (KR), 69 mm a San Mauro Marchesato (KR), 60 mm a Cirò Superiore (KR), 53 mm a Crucoli (KR).

La Protezione Civile regionale della Calabria ha diramato un’allerta meteo valida per la giornata di oggi per piogge diffuse e temporali sparsi sulla Calabria ionica settentrionale, dove è stata indicata l’allerta arancione. Allerta gialla sul resto della regione per piogge e temporali sparsi.

