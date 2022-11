Ciclone sullo Jonio provoca forte maltempo al Sud: grosso tornado a Crotone, Sila sommersa dalla neve | LIVE

MeteoWeb

Il ciclone posizionato sul mar Jonio alimenta forte maltempo al Sud, proprio nelle zone allertate nei bollettini di ieri. L’area più colpita dal maltempo stamani è quella della Calabria jonica centro/settentrionale, dove a Crotone s’è abbattuto un grosso tornado che ha toccato terra sul litorale cittadino. Al momento non sono segnalati danni, ma sono in corso i sopralluoghi della protezione civile. In città le scuole sono chiuse su decisione del sindaco adottata ieri dopo che la protezione civile aveva diramato l’allarme arancione.

La pioggia cade copiosa su tutta la Calabria centro/settentrionale: a Crotone dalla mezzanotte sono caduti 47mm di pioggia, a Cosenza 35mm di pioggia, a Catanzaro 27mm di pioggia, con temperature molto diverse per effetto del ciclone che si trova proprio sullo Jonio e determina la risalita di aria calda da sud/est. Ambiamo, infatti, +17°C a Crotone, +10°C a Catanzaro e addirittura +7°C a Cosenza, sbalzi termici clamorosi nel giro di pochi chilometri. La Sila è sommersa da una nevicata eccezionale: l’altopiano è completamente imbiancato già a partire dai 1.100/1.200 metri, con accumuli straordinari ad alta quota, specie nei versanti orientali dove le precipitazioni sono molto più abbondanti. Di seguito le immagini delle webcam di Lorica con il Lago Arvo e Villaggio Palumbo con il Lago Ampollino:

Il maltempo sta interessando anche la Sicilia tirrenica orientale: forti temporali stanno colpendo le isole Eolie, dove sono caduti 35mm di pioggia a Leni (Salina). Piove anche nel messinese tirrenico con 7mm a Barcellona Pozzo di Gotto e 6mm a Capo d’Orlando: entrambe le città sono ferme a +12°C, e in quest’area il maltempo si intensificherà nel corso della giornata e in modo particolare nel pomeriggio-sera.

Piove anche nel Salento, dove sono caduti fino ad ora 21mm di pioggia a Ugento, 20mm a Taurisano, 19mm a Speccia, 18mm a Gallipoli e Lucugnano, 14mm a Supersano e Sannicola, 13mm a Collepasso, 12mm a Tuglie, 9mm ad Aradeo, 8mm a Galatone, 4mm a Galatina. Anche qui, con la risalita del ciclone sullo Jonio, il maltempo si intensificherà nel pomeriggio-sera, estendendosi anche alla Puglia centrale.