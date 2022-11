Maltempo, il ciclone sullo Jonio flagella il Sud: Calabria tra neve, tornado e bombe d’acqua | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal ciclone sul mar Jonio continua a colpire in modo particolarmente intenso la Calabria centro-settentrionale: gli accumuli pluviometrici sono sempre più significativi e hanno raggiunto 159mm a Cropalati, 113mm a Pagliarelle, 108mm a Longobucco, 105mm a Cutro, 92mm a Petilia Policastro, 87mm a Corigliano Calabro, Acri e Savelli, 84mm a Cotronei, 83mm a San Mauro Marchesato, 77mm a Cerenzia,, 63mm a Petronà, 56mm a Paola, 53mm a Rogliano, 47mm a Crotone, 44mm a Botricello, 41mm a Cosenza, 38mm a Spezzano Albanese, 37mm ad Albidona, 28mm a Catanzaro, 27mm a Lamezia Terme, 24mm a Soverato, 23mm a Sibari.

Nelle zone interne continua a fare molto freddo, tanto che Cosenza è ferma a +7°C in pieno giorno e in Sila nevica copiosamente oltre i 1.100/1.200 metri di altitudine con disagi alla circolazione stradale sulla strada statale 107 “Silana-Crotonese” proprio a causa delle forti nevicate.

In particolare, nel tratto cosentino in direzione Camigliatello oltre a lunghe file di auto e a rallentamenti, ci sono state anche automobili di traverso. La neve è caduta abbondante a Lorica e Camigliatello. Immediato l’intervento del personale dell’Anas per cercare di limitare i disagi.

Lo straordinario spettacolo della copiosa nevicata di stamani sulla statale che conduce a Camigliatello Silano

Danni e disagi anche per la pioggia: in centro a Cosenza, nella zona dell’autostazione, una rottura idrica provocata dal maltempo ha determinato lo sprofondamento di un tratto di strada. A Crotone dopo il tornado di stamani, è spuntato un bellissimo doppio arcobaleno tra le schiarite ma in provincia l’esondazione di alcuni torrenti sta provocando allagamenti lungo la Strada Cutro – Petilia Policastro.

La protezione civile regionale sta monitorando la situazione idrogeologica della zona più colpita, quella tra l’interno del crotonese, la Sila Greca e l’alto Ionio cosentino. Sorvegliati speciali sono fiumi e i torrenti a rischio esondazione. Diversi i comuni che a causa delle precipitazioni copiose hanno superato le soglie pluviometriche di attenzione soprattutto in provincia di Cosenza come Pietrapaola, Paludi, Mandatoriccio, Crosia, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Corigliano-Rossano, Bocchigliero. Superate le soglie anche a Petilia Policastro e Rocca di Neto, nel crotonese. Protezione civile e Calabria Verde, sempre nel crotonese, stanno monitorando in particolare le portate dei fiumi Esaro e Neto. Al momento non vengono segnalate situazioni di particolare criticità dai comuni, dove in qualche caso è spuntato il sole, ma la situazione legata all’allerta arancione diramata da ieri e valida per la giornata di oggi e sia per il superamento delle soglie pluviometriche, ha indotto i sindaci dei comuni interessati ad attivare i centri operativi operativi comunali.

A causa delle forti precipitazione che si sono abbattute sul territorio comunale già da ieri, una frana ha invaso la carreggiata della SP 250 tra il km 67 + 100 e 67 + 90 in prossimità del centro abitato di Paludi:

Maltempo, grossa frana al confine Calabria-Basilicata: Statale 18 interrotta a Maratea

Il maltempo di queste ore ha provocato anche una grossa frana a Maratea, in località Castrocucco, lungo la Statale 18. Sul posto i carabinieri di Lagonegro, intervenuti intorno alle 5 di oggi. Dalla parete rocciosa a monte del tratto stradale massi e detriti si sono staccati occupando circa 100 metri dell’importante arteria di comunicazione in direzione sud e raggiungendo il mare sottostante.

I militari hanno da subito messo in sicurezza la strada segnalando il pericolo agli automobilisti in marcia. Successivamente, con il sopraggiungere delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lauria e del personale Abas, si è proceduto alla chiusura dell’asse viario in entrambi i sensi di marcia, deviando il traffico su di un percorso alternativo. Sono attualmente in corso approfonditi sopralluoghi, unitamente anche a squadre della Protezione civile della Regione Basilicata per verificare, alla luce del giorno, la reale entità dei danni, che al momento appaiono ingenti. Fortunatamente, dalla prime verifiche effettuate, non si segnalano persone coinvolte. Da questa mattina il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è in stretto contatto con i tecnici Anas per la frana che ha interessato il Comune di Maratea in provincia di Potenza. L’obiettivo è ripristinare la circolazione in condizioni di totale sicurezza nel più breve tempo possibile.

Nelle prossime ore continuerà a diluviare in modo particolarmente intenso in tutto il cosentino e nel crotonese, ma anche nel basso Tirreno calabrese tra vibonese e reggino.