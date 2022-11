La Cina lancia Tianzhou 5, la stazione spaziale Tiangong si prepara al nuovo equipaggio

MeteoWeb

La Cina ha lanciato una nuova navicella cargo verso la sua stazione spaziale, appena completata, in preparazione della prossima missione con equipaggio.

Il cargo Tianzhou 5 è decollato dal Wenchang Satellite Launch Center nella provincia di Hainan, nel Sud del Pese, a bordo di un razzo Long March 7 alle 03:03 ora italiana, con attracco previsto circa 6,5 ore dopo.

La missione Tianzhou 5 consegnerà i rifornimenti necessari per la prossima missione con equipaggio Shenzhou 15, che potrebbe essere lanciata già alla fine di novembre.

Una ripartizione dettagliata del carico non è stata pubblicata prima del lancio, ma probabilmente il cargo trasporta propellente per la stazione spaziale insieme a cibo e rifornimenti per gli astronauti. A bordo anche 5 CubeSat e altri 5 esperimenti.

La stazione spaziale Tiangong è al completo

La Cina ha lanciato due moduli negli ultimi mesi, per unirsi al modulo principale Tianhe già in orbita. Queste importanti missioni hanno segnato il completamento della stazione a tre moduli, a forma di T, che attualmente ospita i 3 astronauti della missione Shenzhou 14, Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe.

Con tutti i moduli in posizione, il trio sarà in grado di accogliere a bordo l’equipaggio Shenzhou 15 prima della fine dell’anno e condurre il primo passaggio di consegne della nuova stazione cinese.

Tiangong è circa il 20% più grande della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La Cina intende mantenere Tiangong occupata e operativa per almeno un decennio, il che significa che dovrebbe sopravvivere alla ISS e forse diventare l’unica stazione spaziale in orbita sopra la Terra.