Cina, proteste contro le restrizioni: scontri con la Polizia a Shanghai, ci sono vittime | FOTO e VIDEO

Scoppiano le proteste in Cina, esausta dopo 3 anni di lockdown e rigidissime restrizioni contro il Covid. Anche a Wuhan, la città dove il virus è emerso tre anni fa, centinaia di manifestanti sono scesi in strada per protestare contro le restrizioni. Nei video che circolano in rete, i manifestanti che si sono riuniti nella notte in piazza applaudono, scandiscono slogan e registrano la protesta con i propri telefoni cellulari.

Le dimostrazioni contro la politica zero Covid del governo stanno percorrendo diverse città cinesi, comprese Pechino e Shanghai. In quest’ultima città, si registrano scontri fra la Polizia e le diverse centinaia di manifestanti scesi in piazza. Ci sarebbero vittime.

Cina, la grande manifestazione degli studenti nel campus dell'Università Tsinghua

Cina, Polizia in assetto anti sommossa si scaglia contro i manifestanti di Yuecheng, nello Xinjiang

Cina, proteste anti-lockdown anche a Chongqing, nel sud-ovest della Cina

Cina, la grande manifestazione di Shanghai: i cittadini chiedono "libertà"

Cina, la polizia inizia a disperdere i manifestanti a Shanghai

Cina, la polizia si mobilita a Shanghai per sedare le manifestazioni anti lockdown

Cina, l'urlo "libertà libertà" nelle strade di Shanghai: "basta lockdown"