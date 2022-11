Clima, OMS: “15mila morti per il caldo in Europa nel 2022”

MeteoWeb

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2022 almeno 15mila persone sono morte in Europa a causa del caldo record: i Paesi più colpiti sono Spagna e Germania. Secondo l’OMS, i 3 mesi estivi da giugno ad agosto sono stati i più caldi nel Vecchio Continente da quando vengono rilevati i dati climatici.

“Sulla base dei dati nazionali presentati finora, si stima che almeno 15mila persone siano morte specificamente a causa del caldo nel 2022,” ha dichiarato Hans Kluge, direttore dell’OMS per l’Europa. “Quasi 4mila decessi in Spagna, più di mille in Portogallo, più di 3.200 nel Regno Unito e circa 4.500 decessi in Germania sono stati segnalati dalle autorità sanitarie durante i 3 mesi dell’estate“.