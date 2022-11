COP27, Mazzetti (FI): “continuare con le rinnovabili e superare gli ostacoli normativi”

MeteoWeb

“L’Italia sta facendo e continuerà a fare la sua parte nel processo di transizione energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra. Per far questo, dobbiamo continuare a sostenere le rinnovabili, già beneficiarie di una vistosa semplificazione burocratica”. Lo ha detto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, presente alla COP27 con la delegazione italiana.

“Pur tuttavia, i 70 GW in sei anni, obiettivo ragionevole ma non scontato posto dal Ministro Fratin, richiedono uno scatto ulteriore, possibile solo con il superamento di ogni tipo ostacolo, penso ai limiti normativi che attualmente limitano la possibilità di formare comunità energetiche, ma anche con incentivi stabili. Le rinnovabili sono una parte essenziale del mix energetico che abbiamo in mente“, aggiunge Mazzetti.

“In parallelo, occorre investire nell’adeguamento delle reti e di tutti i sistemi collegati, con uno sforzo sull’interconnessione e la digitalizzazione nel quale l’Italia può essere avanguardia. E visto che stiamo parlando di interventi di grande respiro, nell’ottica di uno sviluppo duraturo del Paese, come ha ricordato il Ministro Pichetto Fratin, è decisivo incentivare e agevolare il partenariato pubblico-privato, una formula virtuosa, essenziale per ogni progetto, bando o realizzazione, anche infrastrutturale ed energetica”, conclude Mazzetti.