COP27, Pichetto: “70 gigawatt in 6 anni l’obiettivo dell’Italia sulle rinnovabili”

Sulle rinnovabili, l’obiettivo dell’Italia è “raggiungere i 70 gigawatt” di nuova potenza, necessari per rispettare il target europeo del taglio del 55% delle emissioni di gas serra, “in 6 anni invece che in 10“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, a margine di un convegno al Padiglione italiano della COP27 in Egitto.

Sbloccare le autorizzazioni per le nuove fonti rinnovabili “è uno dei miei obiettivi principali,” ha proseguito il Ministro. “Nel consiglio dei ministri di pochi giorni fa è stato previsto un ampliamento della commissione che esamina le istanze di Valutazione di impatto ambientale, passandola da 40 a 70 membri. È un raddoppio, perché l’obiettivo è raggiungere i 70 gigawatt, che sono l’obiettivo finale in dieci anni, in sei anni“.