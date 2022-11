Covid, Agenzia del farmaco svizzera: “bolle in un lotto di vaccini Pfizer, indagini”

MeteoWeb

L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic sta esaminando la formazione di bolle in un lotto di vaccini anti-Covid bivalenti aggiornati a Omicron della casa farmaceutica americana Pfizer. Durante la preparazione dei vaccini, si sono formate delle bolle, spiega l’Agenzia del farmaco elvetica, che ha informato Cantoni e centri vaccinali.

L’agenzia sta valutando l’eventualità di possibili rischi correlati e sta conducendo verifiche anche con Pfizer per capire la ragione delle bolle. Al momento i vaccini in cui sono riscontrate non vengano somministrati.

Alex Josty, portavoce di Swissmedic, ha confermato a Keystone-Ats che le indagini in corso non significano necessariamente che sussista un problema con i vaccini sotto la lente d’ingrandimento. “Su un totale di 866 analisi svolte l’anno scorso – ha precisato – solo 21 hanno portato a un richiamo del prodotto”.