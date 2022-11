Covid: la Cina allenta le restrizioni su quarantena e arrivi

MeteoWeb

La Cina ha annunciato un allentamento delle restrizioni Covid per i viaggiatori in arrivo dall’estero, riducendo la quarantena in entrata che passa da 10 a 8 giorni.

Il gigante asiatico è l’ultima grande economia a mantenere restrizioni severe per i viaggiatori. In una nota pubblicata dall’emittente statale CCTV, la Cina ha annunciato anche la cancellazione del meccanismo che bloccava per una o due settimane i voli internazionali verso il Paese in caso di presenza di troppi passeggeri contagiati a bordo di un aereo. Verrà inoltre abolito l’obbligo di identificazione e isolamento per “contatti secondari”.

Nonostante la politica zero Covid e i lockdown imposti nel Paese, i contagi in Cina negli ultimi giorni sono saliti al massimo giornaliero degli ultimi 6 mesi.