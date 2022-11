Covid, Macron: “sul ritorno al lavoro di medici e infermieri non vaccinati deciderà la scienza”

MeteoWeb

Emmanuel Macron ha detto oggi che il ritorno al lavoro in ospedale del personale sanitario non vaccinato contro il Covid-19 deve essere una scelta “stabilita scientificamente“, “non una scelta politica“. “Se gli scienziati, i medici, il personale sanitario ci dicono che è auspicabile riportare il personale sanitario (non vaccinato), bisogna che il governo lo faccia“, ha dichiarato Macron durante una missione a Digione, aggiungendo tuttavia che “non si tratta di una scelta politica” ma scientifica.