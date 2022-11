Covid, miocarditi dopo i vaccini: Pfizer e Moderna avviano indagine

MeteoWeb

Le miocarditi e i vaccini. Qual è il nesso? Nell’ottobre 2021, Da’Vion Miller è morto nel bagno della sua casa a Detroit. Il decesso è sopraggiunto una settimana dopo la prima dose del vaccino Pfizer, contro il Covid. Lui stesso si era accorto che qualcosa non andava. A 22 anni aveva iniziato a provare dolore al petto due giorni dopo la vaccinazione, seguito da affaticamento, mancanza di respiro e vertigini.

I soccorsi giunti sul posto hanno portato Miller all’Henry Ford West Bloomfield Hospital. Qui i medici hanno diagnosticato al giovane una miocardite. Ma oltre all’infiammazione del muscolo cardiaco, i sanitari hanno diagnostico a Miller anche una pericardite. In questo caso si tratta di un’infiammazione del rivestimento esterno del cuore. Il suo medico gli ha dunque consigliato di non non sottoporsi alla seconda dose né dei vaccini Pfizer né di Moderna.

I vaccini e le miocarditi

Le miocarditi restano una conseguenza rara dei vaccini e Miller fa parte di un piccolissimo gruppo di persone negli Stati Uniti che ne hanno sofferto dopo la vaccinazione con i vaccini Pfizer-BioNTech o Moderna Covid. Questi sono, come ben sappiamo, vaccini di nuova generazione basati sulla tecnologia mRNA.

La patologia in questione è una condizione che è stata a lungo collegata a una serie di infezioni virali, tra cui influenza, coxsackievirus e Covid. I ricercatori l’hanno anche osservata come un effetto collaterale raro ma preoccupante dei vaccini mRNA Covid.

Ci sono rischi a lungo termine di miocarditi?

Delle centinaia di milioni di dosi di vaccino Covid somministrate negli Stati Uniti dalla fine del 2020, ci sono state circa 1.000 segnalazioni di miocarditi o pericardite correlata al vaccino nei bambini di età inferiore ai 18 anni. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention si tratta principalmente di giovani maschi. La maggior parte di coloro che hanno sviluppato la condizione si sono completamente ripresi, anche se la ricerca finora ha esaminato solo quanto bene stanno facendo dopo diversi mesi. Alcuni medici si chiedono se possa causare danni permanenti al cuore.

Ora è in corso la prima ricerca negli Stati Uniti, che tiene traccia degli effetti negativi sulla salute. Questi potrebbero apparire negli anni successivi a una diagnosi di problemi cardiaci associati al vaccino. Moderna ha già avviato due test, l’ultimo a settembre. Pfizer ha confermato che almeno uno dei due test, che includerà fino a 500 adolescenti e giovani adulti di età inferiore ai 21 anni, dovrebbe iniziare nei prossimi due mesi.

La Food and Drug Administration ha richiesto che i produttori di farmaci conducano diversi studi per valutare i potenziali impatti a lungo termine delle miocarditi. I risultati influiranno sulla sua approvazione dei vaccini mRNA Covid negli Stati Uniti. I primi risultati della ricerca potrebbero essere pubblicati il prossimo anno.

Gli studi monitoreranno la miocardite e la miocardite subclinica, che non causano sintomi. La FDA ha però rifiutato di commentare gli studi di Pfizer e Moderna perché sono in corso. Un funzionario dell’agenzia ha comunque affermato che la possibilità che si verifichi una miocardite dopo la vaccinazione è “molto bassa“.

Rischi

La condizione non porta a morte per cause cardiache, ha affermato il funzionario. “Non ci sono prove di un aumento del rischio di morte in seguito ai vaccini mRNA rispetto agli individui che non sono stati vaccinati“. “In effetti, le prove di studi pubblicati ben condotti, sottoposti a revisione paritaria e sottoposti a revisione paritaria suggeriscono che il rischio di morte è più alto per gli individui non vaccinati per quasi ogni fascia di età“.

Cosa si sa sulle miocarditi e sui vaccini?

La stragrande maggioranza dei casi si verifica in giovani uomini, di età compresa tra 16 e 24 anni, secondo il CDC. L’agenzia non disponeva di dati disponibili sul numero totale di casi nei giovani adulti di età pari o inferiore a 24 anni, ma stima che ci siano stati rispettivamente 52,4 casi e 56,3 casi per milione di dosi di vaccini Pfizer e Moderna.

I sintomi della miocardite includono:

Dolore al petto

Fiato corto

Sensazione di avere un cuore che batte veloce, svolazzante o martellante

Uno studio condotto da ricercatori canadesi pubblicato lunedì sul Journal of the American College of Cardiology ha rilevato che gli uomini di età inferiore ai 40 anni che hanno ricevuto il vaccino Moderna avevano il rischio più elevato di problemi cardiaci. In genere entro 21 giorni dalla seconda dose. Lo studio è stato osservazionale, il che significa che non dimostra causa ed effetto. E’ però uno dei pochi studi a confrontare il rischio di miocardite tra i vaccini Pfizer e Moderna.

Miocardite virale

La miocardite associata al vaccino è solitamente più lieve del tipo virale e la maggior parte delle persone con questa condizione si riprende completamente, ha affermato il dottor Nicola Klein, esperto di vaccini presso Kaiser Permanente.

In alcuni casi, le persone che hanno sviluppato la miocardite dopo un’infezione virale possono subire cicatrici lungo il tessuto del cuore. La capacità del muscolo cardiaco di pompare sangue e far circolare l’ossigeno in tutto il corpo si riduce, ha affermato la dott.ssa Leslie Cooper. Cooper, presidente del dipartimento di cardiologia presso il Mayo Clinic a Rochester, Minnesota si è unita a un gruppo di esperti formato da Moderna per monitorare la sicurezza del vaccino Covid. “Non si sa quante persone con miocardite associata al vaccino sperimenteranno queste cicatrici cardiache“. “Potrebbe essere del 2%. Potrebbe essere 0%. Potrebbe essere del 20%“, ha detto, riferendosi alla percentuale di persone con miocardite associata al vaccino che potrebbero subire conseguenze cardiache a lungo termine. “Non sappiamo la risposta“.