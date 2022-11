Restrizioni anti-Covid in Cina, proteste e violenze a Canton

MeteoWeb

Per protestare contro le restrizioni imposte per contenere i contagi da Covid-19, centinaia di abitanti della città cinese di Canton hanno protestato, anche in modo violento, con il ribaltamento di un mezzo delle forze di sicurezza e l’abbattimento delle transenne della polizia nel distretto di Haizhu, bloccato da ottobre per contenere la diffusione di un focolaio.

Il Ministero della Salute cinese ha riportato ieri oltre 17mila nuovi positivi al coronavirus, i dati peggiori da aprile. Di questi, più di 5.100 sono concentrati a Canton, che ha diversi distretti completamente chiusi in attesa di un calo dei contagi che stenta ad arrivare.

Il Governo continua a difendere la sua politica “zero contagi” a tutti i livelli, anche al recente congresso che ha permesso la rielezione dell’attuale presidente, Xi Jinping, per un terzo mandato.