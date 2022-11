Covid, Schillaci: “presto decreto per la revisione dell’isolamento”

MeteoWeb

In riferimento alla revisione dell’isolamento dei casi Covid “non ci sarà una semplice ordinanza ma un decreto perché bisogna modificare una legge quindi ci vorrà qualche giorno“: lo ha affermato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della presentazione della Settimana della cucina italiana a Roma, nella sede del Ministero degli Esteri.

“Abbiamo le idee chiare sul protocollo,” ha aggiunto Schillaci, ”con i 5 giorni di isolamento per gli asintomatici e per chi non ha la malattia virulenta“.