Disastroso maltempo a Malta: grandine e allagamenti | FOTO e VIDEO

Malta è sotto la morsa di un maltempo che sta causando numerosi disagi in tutta l’isola. Come si può vedere dalle foto della gallery in calce all’articolo, postate sui social dai cittadini, ci sono strade invase dall’acqua. La grandine, in lacune località, ha letteralmente coperto i marciapiedi.

A Gezira e Msida si registrano allagamenti e disagi. Le automobili, in molti punti, sono in coda da ore e la tangenziale sembra essere diventato un fiume. Sempre a Msida, ma anche ad Hamrun, Marsa, Qormi, lee strade sono coperte di gradine con la temperatura che è improvvisamente scesa a 11°C.

I dati pluviometrici indicano 58mm di pioggia caduti a Msida, 38mm a Selmun, 26mm a Benghajsa, 23mm a La Valletta, 19mm a Luqa.

Traffico in tilt a Malta a causa del maltempo

Maltempo a Malta, traffico paralizzato a Gzira

