El Salvador: erutta il vulcano Chaparrastique | FOTO e VIDEO

Non solo il Mauna Loa alle Hawaii. Anche un vulcano a El Salvador ha iniziato ad eruttare. Si tratta del vulcano Chaparrastique. L’osservatorio del Ministero dell’Ambiente ha riferito di esplosioni nel cratere centrale del vulcano situato a circa 135 chilometri a est dalla capitale, San Salvador. L’eruzione è iniziata domenica scorsa, quando il vulcano ha lanciato detriti e cenere nelle aree circostanti il cratere.

Al momento non sono stati riportati danni. Le autorità locali hanno diramato un’allerta rivolta ai residenti delle zone vicine al cratere. Il direttore della Protezione Civile Luis Alonso Amaya ha dichiarato che tre comuni sono in stato di allerta. Le autorità stanno preparando 26 rifugi che possono ospitare più di 10.000 persone e stanno installando un posto di comando per fornire le informazioni più aggiornate sull’attività del vulcano. La zona di sicurezza è stata estesa a un raggio di 6 chilometri dal cratere.