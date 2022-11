Emendamento della Lega sospende le multe agli over 50 non vaccinati

MeteoWeb

Dalla data di entrata in vigore del dl e “fino alla data del 30 giugno 2023 sono sospese le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione” nei casi di inadempimento dell’obbligo vaccinale Covid-19. Lo chiede un emendamento a prima firma del capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, presentato al dl Rave-Covid nella commissione Giustizia di Palazzo Madama. Il rinvio delle multe per chi non si è vaccinato era stato ipotizzato durante l’iter alla Camera del dl Aiuti ter, con un possibile emendamento dei relatori.

“Non bastava un sottosegretario alla Salute che non si fida dei vaccini, non era sufficiente aver anticipato il rientro in corsia dei sanitari non vaccinati: a confermare il pericoloso revisionismo di questa maggioranza sul tema Covid ecco che arriva la sanatoria per quanti, una esigua minoranza di italiani, non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale. La Lega impegna al Senato la firma del suo capogruppo per chiedere la sospensione delle sanzioni fino al 30 giugno 2023. Era ciò che si vociferava da tempo, e che la presidente Meloni aveva smentito, che adesso si concretizza in un emendamento al dl rave party“. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. “Un pessimo segnale e un insulto a quanti si sono responsabilmente sottoposti alla campagna vaccinale: ci aspettiamo dal ministro della Salute un sussulto pro-scienza e vogliamo sperare che arrivi il parere negativo del governo“, conclude.