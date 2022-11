Emergenza alluvioni in Australia: intere città sommerse, abitanti soccorsi con barche ed elicotteri | FOTO

MeteoWeb

Settimane di forti piogge hanno innescato devastanti alluvioni nel Nuovo Galles del Sud, nel settore sudorientale dell’Australia. Quella che era una vasta pianura è diventato un’enorme distesa allagata, dopo che sono straripati molti fiumi. L’acqua melmosa ha sommerso case, fattorie, autostrade e ponti, provocando gravi danni e una situazione di forte criticità.

L’emergenza è tale che per la prima volta l’Australia ha chiesto aiuto all’esterno, in particolare l’intervento di soccorritori esperti in alluvioni. Oggi è arrivata una squadra dalla Nuova Zelanda (personale delle forze di difesa e volontari). Le scene dei soccorsi mostrano centinaia di persone tratte in salvo con elicotteri e barche, alcune trovate aggrappate ai rami degli alberi o intrappolate sui tetti.

Le piogge vanno avanti ormai da oltre un mese e hanno così inzuppato il suolo che adesso non riesce più ad assorbire l’acqua. La città di Eugowra, circa 350 chilometri a ovest di Sydney, è rimasta sommersa. Gli ultimi tre giorni sono stati ancora peggio e intere città sono rimaste sommerse nelle campagne del Nuovo Galles del Sud, lo stato più colpito, ma anche nei settori nordorientali di quello di Victoria.

E purtroppo la crisi non è finita: per questa settimana sono attese ancora altre piogge. “Ci attendono molti giorni difficili“, ha detto Dominic Perrottet, Premier del Nuovo Galles del Sud.

Già all’inizio di ottobre di quest’anno, Sydney aveva registrato più pioggia di quanta ne fosse caduta in un anno intero.