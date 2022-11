Falcon Strike: in corso esercitazione dell’Aeronautica sui mari italiani | VIDEO

MeteoWeb

L’Aeronautica militare italiana ha annunciato l’avvio delle esercitazioni “Falcon Strike 2022“, che dureranno fino al 24 novembre 2022. Si tratta di una vasta esercitazione a livello internazionale che coinvolgerà anche gli assetti americani in Europa e vari aerei militari europei. Le attività previste dal 15 al 24 novembre 2022 si svolgono sul mar Tirreno, sul canale di Sardegna e sul Golfo di Taranto, e impegna componenti aeree e navali.

Per le attività aeree saranno utilizzate aree ad hoc per ospitare un’intensa attività militare con dei limiti verticali dal suolo fino a FL600. Le aree sul Tirreno comprendono dalla D84 fino alla D40 includendo le D601-605 con un blocco unico con diversi limiti verticali. Il corridoio Perda sarà allargato a 12NM. Durante la reale attivazione delle aree lo spazio aereo interessato sarà da considerare come zona temporaneamente segregata (TSA) in cui l’attraversamento da parte di altro traffico non è consentito. I corridoi Poseidon, Brown e Dyno collegheranno le aree delle operazioni alla base militare di Amendola.