Ecco la Luna come non l’avevamo mai vista, oggi la manovra cruciale di Orion | FOTO

La Luna è mozzafiato nelle immagini catturate dalla capsula Orion della NASA mentre effettuava un flyby a soli 130 km dalla superficie, durante il sorvolo ravvicinato dello scorso 21 novembre.

Le foto in bianco e nero sono state scattate dalla telecamera di navigazione ottica a bordo della navicella il 6° giorno della missione, lo stesso in cui ha eseguito un’accensione cruciale del motore. Il veicolo ha scattato diverse foto della Terra e della Luna in diverse fasi e distanze per testare l’efficacia della sua telecamera di navigazione ottica in diverse condizioni di illuminazione come metodo di orientamento del veicolo spaziale durante le future missioni con equipaggio.

Orion si sta attualmente preparando per un’altra manovra critica che inserirà la capsula in un’orbita alta attorno alla Luna. Oggi, alle 22:52 ora italiana, la capsula eseguirà un’accensione monomotore e, se tutto andrà bene, rimarrà in orbita lunare per circa una settimana prima di intraprendere il suo viaggio di ritorno sulla Terra. Il veicolo spaziale dovrebbe effettuare poi uno splashdown nell’Oceano Pacifico, al largo della costa della California, l’11 dicembre.

Artemis I è una missione pionieristica progettata per testare il veicolo spaziale Orion e il gigantesco razzo Space Launch System (SLS) della NASA per le future missioni del programma Artemis.

Se tutto andrà bene, gli astronauti potrebbero volare nelle vicinanze della Luna già nel 2024 – la prima volta dal 1972 – durante la missione Artemis II. Circa un anno o due dopo, Artemis III porterà gli astronauti a mettere piede vicino al Polo Sud del satellite.