Tornano freddo e maltempo nel weekend sulla Serie A: il meteo partita per partita

Il campionato di serie A quest’anno è arrivato alla 13ª giornata per vedere la concomitanza con un fine settimana di maltempo, nonostante sia già trascorso oltre metà dell’autunno. L’Anticiclone, però, ha condizionato gran parte del mese di Ottobre regalando tre settimane consecutive di sole e clima mite che ha condizionato in positivo anche il regolare svolgimento delle partite di calcio.

Adesso, però, arriva il “Ciclone Artico” che determina forte maltempo già in queste ore al Nord, e si estenderà tra Venerdì e Sabato anche al Centro/Sud. In linea di massima la serie A sarà ancora una volta “graziata” dai fenomeni meteo estremi, ma le condizioni del tempo non saranno più così calde e soleggiate come accaduto nei precedenti weekend. Vediamo, allora, nel dettaglio le previsioni meteo partita per partita.

Venerdì 4 Novembre ore 20:45 Udinese-Lecce

L’anticipo della 13ª giornata di serie A si giocherà a Udine in una serata particolarmente fredda e umida. E’ molto probabile che piova durante il primo tempo della partita, per schiarire nel secondo. Il campo sarà molto pesante dopo la forte pioggia che cadrà su Udine per tutto il corso della giornata. Le squadre giocheranno la partita con +12°C nel primo tempo e +11°C nel secondo tempo. E’ la temperatura più bassa con cui si sia mai giocata in questa stagione una partita di serie A, fino a questo momento.

Sabato 5 Novembre ore 15:00 Empoli-Sassuolo

Sabato in Toscana sarà la giornata della classica “quiete dopo la tempesta”: il maltempo di Venerdì sarà già un brutto ricordo e Sabato splenderà il sole per tutto il giorno su tutta la Regione. Ad Empoli, quindi, il cielo sarà sereno e si giocherà con +17°C al fischio d’inizio, in calo fino a +14°C al triplice fischio finale. Attenzione al vento di bora: soffierà freddo e particolarmente intenso da Nord/Est con raffiche fino a 30km/h.

Sabato 5 Novembre ore 15:00 Salernitana-Cremonese

A Salerno si giocherà sotto la forte pioggia. Quello dell’Arechi sarà un vero e proprio diluvio e la pioggia non mollerà un attimo per tutti i 90 minuti del match, intervallo compreso. Il campo, quindi, sarà molto pesante. Sarà anche un pomeriggio particolarmente freddo, con temperatura fissa a +15°C sotto il diluvio.

Sabato 5 Novembre ore 18:00 Atalanta-Napoli

Nel più inatteso degli scontri al vertice, l’Atalanta seconda in classifica ospiterà il Napoli capolista in una serata dalle condizioni meteo stabili. Sabato, infatti, splenderà il sole in tutta la Lombardia e a Bergamo le due squadre fin qui migliori del torneo si affronteranno con cielo completamente sgombero da nubi. Visto l’orario, però, farà abbastanza freddo: avremo +10°C ad inizio gara e +9°C alla fine. Già battuto, dopo un giorno, il piccolo “record” della sera prima a Udine.

Sabato 5 Novembre ore 20:45 Milan-Spezia

Analogo discorso vale per la vicina Milano, che ospiterà la sfida tra i rossoneri di casa e lo Spezia. Cielo stellato su San Siro, temperatura di circa +10°C.

Domenica 6 Novembre ore 12:30 Bologna-Torino

Domenica a Bologna sarà una splendida giornata di sole dopo il maltempo di venerdì e sabato. L’anticipo mattutino tra due club tra i più nobili e gloriosi del calcio italiano si giocherà con cielo sereno e atmosfera luminosa. La temperatura sarà gradevole, di circa +16°C, e il vento debole o assente. Si giocherà, quindi, con condizioni meteorologiche ideali per i calciatori sul rettangolo verde.

Domenica 6 Novembre ore 15:00 Monza-Verona

A Monza i brianzoli ospiteranno il Verona in un pomeriggio parzialmente nuvoloso con +14°C. Non c’è rischio di pioggia.

Domenica 6 Novembre ore 15:00 Sampdoria-Fiorentina

A Genova la partita tra Sampdoria e Fiorentina si giocherà con cielo sereno o poco nuvoloso e una temperatura di +17°C. Anche nel capoluogo ligure le forti piogge di queste ore saranno un lontano ricordo: il sole splenderà non solo domenica, ma anche sabato.

Domenica 6 Novembre ore 18:00 Roma-Lazio

Il derby della Capitale che vale la zona Champions si giocherà in una serata assolutamente gradevole. Il cielo sarà sereno per tutto il giorno a Roma. Nel primo pomeriggio la temperatura massima supererà i +19°C, ma il derby si gioca alle 18 quindi avremo +14°C ad inizio gara e +12°C alla fine.

Domenica 6 Novembre ore 20:45 Juventus-Inter

Da un derby all’altro, il posticipo serale vede il classico “Derby d’Italia” tra Juve e Inter che vale già tantissimo per il prosieguo della stagione. A Torino sarà una serata fredda ma non troppo: il cielo si presenterà poco nuvoloso, la temperatura dovrebbe mantenersi per tutta la partita a +8°C, battendo nuovamente il record di 24 ore prima per il secondo giorno consecutivo e segnando la nuova temperatura più bassa di questo torneo. In ogni caso nulla d’eccezionale: saranno condizioni ideali affinché le squadre di fronteggino al meglio in campo senza alcun condizionamento di tipo meteorologico.

