Arriva il gelo in Ucraina, 10 milioni senza corrente: “fate scorte di cibo”

Alla paura per gli attacchi missilistici e alla grave crisi legata all’energia, adesso si aggiunge anche il meteo nell’Ucraina dilaniata dalla guerra da 9 mesi. “10 milioni di persone” sono “senza elettricità“, dichiara il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ossia la metà dell’intera utenza nazionale (21 milioni). In questa situazione già difficile, le previsioni meteo sono tutt’altro che rosee. Nei prossimi giorni, l’inverno farà sentire la sua voce: oltre alle piogge, infatti, sono previsti neve, ghiaccio e temperature in rapido calo, fino a -10/-12°C.

A Kiev, la prima nevicata è arrivata già giovedì 17 novembre ma nei prossimi giorni, la situazione sarà peggiore. Il centro Ukrhydrometeorological ha lanciato l’allarme in tutta l’Ucraina per un weekend di massima allerta. Il bollettino meteorologico segnala nevicate, forti venti e pioggia copiosa. Nelle regioni occidentali e settentrionali sono attesi fino a 20cm di neve. Ovunque è previsto ghiaccio sulle strade, ad eccezione del sud, e da domani pomeriggio le raffiche di vento raggiungeranno velocità elevate specialmente nelle regioni orientali e sudorientali.

Gli ucraini sono stati avvisati di preparare scorte di cibo e acqua, oltre a ricevere gli accorgimenti di spostamenti limitati e programmati a cui sono tristemente abituati dall’inizio della guerra.

Blackout prorogati in Ucraina

Sul fronte energia, l’operatore elettrico nazionale Ukrenergo ha annunciato la proroga delle interruzioni di corrente. L’arrivo del freddo, infatti, ha fatto impennare il consumo di elettricità, ma ciò “ha ulteriormente complicato la già difficile situazione del sistema elettrico“, portando a “restrizioni più ampie” del consumo di energia in tutta l’Ucraina, per una situazione “senza precedenti“. Senza elettricità, i cittadini non riusciranno a scaldarsi, un grosso problema con l’arrivo del freddo.