Spazio: Hubble cattura lo spettacolare abbraccio tra due galassie

Una lenta collisione tra due giganti del cielo. Il telescopio spaziale Hubble immortala lo splendido abbraccio tra due galassie, distanti 670 milioni anni luce dalla Terra. È una delle immagini raccolte negli anni dal telescopio spaziale sviluppato da NASA e Agenzia Spaziale Europea (ESA) che fa parte del cosiddetto catalogo Arp-Madore, una raccolta di oggetti cosmici particolarmente interessanti e su cui proseguire le osservazioni anche nel futuro.

La foto, denominata Arp-Madore 417-391, mostra l’interazione tra queste due galassie osservabili in direzione della costellazione di Eridano, visibile dall’emisfero meridionale. Le galassie sono distorte dai campi gravitazionali a formare una sorta di enorme anello in cui sono ben visibili i loro nuclei e i bracci. La foto è stata scattata da Advanced Camera for Surveys, uno degli strumenti principali di Hubble ottimizzato per l’osservazione della luce proveniente da galassie e ammassi stellari dell’universo più antico.

Si tratta di una delle foto prodotte da Hubble inserite nel catalogo di oggetti ‘bizzarri’, ossia oggetti su cui si ritiene importante proseguire in futuro con nuove osservazioni, attraverso anche le osservazioni del James Webb e di altri telescopi terrestri, per studiarli con maggior dettaglio.