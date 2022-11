Influenza: contagi molto alti negli Usa

MeteoWeb

Metà degli stati USA registrano un livello di contagio di influenza ‘alto‘ o ‘molto alto’: il bollettino dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) rivela un aumento dei casi del 50% nell’ultima settimana.

Come previsto nei mesi scorsi, negli Usa l’influenza sta ‘battendo’ forte dopo due anni di rallentamento dei contagi durante i lockdown per la pandemia del covid-19. Il livello di ricoveri per complicazioni della malattia stagionale – spiegano sempre i Cdc – ha già raggiunto la stessa quota di una annata che fu pesante in termini di influenza, il 2011.

Le aree più colpite dell’Unione sono al momento nel Sud e Sud-Est del Paese. Le razze virali più presenti sono quelle dell’influenza A, con la tipologia H3N2 che rappresenta il 75% dei campioni.